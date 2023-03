KESKPÄEVATUND ⟩ Hõbemägi: arusaamatu, kust on Ratas saanud mõtte, et temast võiks peaminister saada

Hõbemägi ütles võimalikke valimistulemusi ennustades, et selge on see, et Reformierakond kogub kõige rohkem hääli, aga ka neil on vaja koalitsiooni ning koalitsiooni puhul on vaja aru saada, kelle huvisid see esindama hakkab. Ta tõi näitena Isamaa, kes on mitmes koalitsiooni saanud kõik, mida ta tahtis. «Nende soovilist pole küll pikk, aga nad hoiavad sellest hammastega kinni.»

Ruussaare hinnangul on paljude osapooltega koalitsioon väga keeruline ja raske on ennustada, kuidas suhtestub teistega Eesti 200.

Hõbemägi märkis seepeale, et Eesti 200 juht Lauri Hussar on öelnud, et kui Reformierakond nad koalitsiooni võtab, siis saab ta ära teha kõik, mida soovib. Ta lisas, et paraku riigijuhtimise kogemust Eesti 200 ei ole ja võimekaid poliitikuid samuti mitte, aga kui nad tahavad sülekoera rollis olla, siis omaette kogemuse annab seegi.

Hõbemägi juhtis eraldi tähelepanu Jüri Ratase enesekindlale käitumisele valimisdebattides. «Ta on nii fokuseeritud võidule, et ei märka midagi enda ümber. Ma ei saa aru, kust on Ratas saanud mõtte, et temast saab peaminister.»

Saates räägiti ka Ukrainas puruks lastud Vene tankist, mis toodi Eestisse ja tekitab nüüd suurt segadust. Hõbemägi ütles, et ilmselt ei ole väga õnnestunud mõte, seda mööda Eestit ringi vedada, kuna omavalitsusjuhid tanki ei taha.

Meeritsa sõnul on tankiküsimuses mitu vaatenurka. Esimene lähtus tema arvates loogikast, et näitame sellega, et saame vaenlasele vastu ja see oleks pidanud andma lootust. Vastupidine vaade on Meeritsa hinnangul nendel, kes on Venemaa poolt ja arvavad, et see üks katkine tank ei näita veel midagi, sest Venemaa on visa. Kolmandad on need, kes tahavad seda tanki lihtsalt silma alt ära, sest see meenutab sõda.