PPA juhti Elmar Vaherit kahtlustatakse kelmusele kaasaaitamises

Kusjuures Heldna on töötanud ka kaitsepolitsei peadirektori asetäitjana.

Tööstaaži venitati pikemaks

Tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib prokuratuuri teatel menetluse kestel muutuda.

Prokuratuur: kahetsusväärne, et peame neile inimestele etteheiteid tegema

«Kuigi inimlikult on mõistetav soov vanaduspensionist oluliselt kõrgemat politseipensioni saada, on nn eripension mõeldud neile, kes on oma riigi heaks panustanud mahus, mis eripensionile kvalifitseerumise nõuded täidab,» sõnas riigiprokurör Maria Entsik.