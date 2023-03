Kell veerand seitse laupäeva õhtul pargib Paide muusika- ja teatrimaja ees vaid kaks autot – valge Subaru ja must Peugeot, mille tagaklaasil laiutab inglise keelne silt: maailma parim muusik. Pole kahtlustki, et õhtu naelad – Maire Aunaste ja Lembit Saarsalu – on kohal.