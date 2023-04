Eestikeelsele õppele ülemineku kava tehakse igale koolile eraldi

Koalitsioonilepingus on kirjas juba varem eestikeelsele haridusele ülemineku tegevuskavas välja käidud aastad – aastaks 2027 lasteaiad ja aastaks 2030 põhikooliaste –, uus on lepingus see, et seal, kus võimalik, lubatakse koole ühendada või eesti- ja venekeelseid lapsi ühte kooli kokku panna, ütles Kallas ERR-i uudisteportaali vahendusel.