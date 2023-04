Mürsutehas Eestisse? Sõjatööstuse firmad tulevad siia maad kuulama

Ajal, kui Venemaa suurtükitule ülekaal Ukraina üle on neljakordne, vaevavad ka Euroopa riigid pead, kuidas oma laskemoonatootmise võimekus ajale vastavaks saada. Eesti kompab piire mõne välismaise relvatootja siia meelitamiseks.

Eesti lahingumoona ühe päeva maksumuseks sõjaolukorras on varem hinnatud 80–100 miljonit eurot. Aasta tagasi kasvatas Eesti oma moonavarusid 300 miljoni euro ulatuses. Arvestades Euroopa kaitsetööstuse keerulist aega, ei olegi ehk üllatus, et nüüd tahetakse tootmist ka siin käima tõmmata: uus võimuliit on koalitsioonilepingus lubanud toetada kaitsetööstust ning arendada välja laskemoona-, relva- ja droonitootmist võimaldava tööstuspargi.