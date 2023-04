Võru linna tuleb 22. aprillil kokku esimene võrokeste kongress (I Võrokõisi kongress) mille pealkiri on «Võrokõnõ hummõn ja ülehummõn» (Võrokene homme ja ülehomme).

«Ajaloost on teada, et ärevatel aegadel mõtleb inimene rohkem sellele, et mis temast edasi saab ning samamoodi tunneb ka rahvas,» selgitas võrokeste kokkukutsumise põhjusi Võro kongressi eestvedaja, kirjanik Kauksi Ülle.