Lasnamäe juubeliürituste naelaks on enneolematu kontsert

Kuna Lasnamäe linnaosa loodi ametlikult 1993. aastal, siis on tänavu põhjust tähistada.

«Sel aastal tähistame Lasnamäe 30. sünnipäeva ja selleks oleme kokku pannud neljakuulise programmi, mille eesmärk on pakkuda vaba aja veetmise võimalusi kõikidele meie elanikele ja külalistele, sõltumata nende soost ja vanusest ning tutvustada nii linnaosa kui ka siin tegutsevaid organisatsioone,» rääkis Lasnamäe linnaosavanem Julianna Jurtšenko linnavalitsuse pressikonverentsil.

Juubeliprogrammis on üle 50 erineva ürituse, mis tehakse lähiajal teatavaks. Ametlik programm algab täna Lindakivi kultuurikeskuses filmikontserdiga «Lasnamäe ekraanil ja muusikas». «Programm lõppeb suurejoonelise kontserdiga Paepargis 2. septembril. Kuna sinna on veel aega, siis ma esialgu detaile veel ei jaga, aga võin juba öelda, et sellist kontserti ei ole Eestis varem toimunud,» kinnitas Jurtšenko.