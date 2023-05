Marika Priske: eilseid uudiseid Slava Ukraini kohta oli valus vaadata

Priske ütles, et plaanib kuu aja pärast MTÜst lahkuda. «Mind kutsuti Slavale appi, eeldasin, et seal on meeskond, keda ma saan toetada, nõustada. Ma ei arvanud, et mingil hetkel jään ma Slavasse sisuliselt üksi,» rääkis Priske.

Tema sõnul on see protsess olnud päris keeruline. «Olen tuvastanud ühe töölepinguga töötaja, kes esimesel kohtumisel teatas soovist lahkuda, palusin tal olla mõnda aega,» rääkis Priske Vikerraadios. Ta loodab, et järgnev kuu annab MTÜ Slava Ukraini tuleviku ja jätkamise kohta rohkem selgust.

«Slava poolt oleme lubanud, et kui revisjon on tehtud, siis saame kõike avaldada, aga ma ei tea, mis nägemus on politseil selles osas,» ütles Priske.

Priske tunnistas raadiosaates, et ei ole suhelnud MTÜ endiste partneritega. «Ma tean, et Johanna on nende käest palunud selgitusi, minu teada ei ole me saanud otsest vastust. Ma ei välista, et ma mingis osas suhtlust jätkan nendega, kas või nende ajakirjanduses öeldud väidete kohta.»