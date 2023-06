KESKPÄEVATUND ⟩ Fjuk: ilmselt oli siiski põhjust, miks Humala ja Pruunsilla tegemisi jälgima hakati

Priit Hõbemägi ütles «Keskpäevatunnis», et Salk seadis eesmärgiks valimiste mõjutamise, et liberaalsed jõud võidaksid.

Ainar Ruussaar tõi välja, et salk pole kunagi varjanudki, et nende tegevuse eesmärk on maailma muuta ning nad ei teinud seda varjatult. «Kõik, kes selles sihtasutuses tegusad olid, on sõna saanud ja rääkinud, mis nende eesmärk oli,» lausus Ruussaar, juhtides tähelepanu, et enamik Salgaga seotud inimestest on avalikkusele tuntud.

Ignar Fjuki sõnul tundis ta rõõmu, kuna see on uus tase kodanikuühiskonna tegutsemisel. Ta lausus, et sedapuhku on erakondadega mitte seotud sihtasutus asunud tegutsema selle nimel, et ühiskond oleks teistsugune. Fjuk meenutas, et sarnasel viisil on püüdnud ühiskonda mõjutada ka teised sihtasutused, nagu Varro Vooglaiuga seotud SA Perekonna ja Traditsiooni kaitseks või Isamaaga seotud Ühiskonnauuringute instituut.

Hõbemägi lausus seepeale, et talle on alati tundunud, et valimised Eestis on läbipaistvad ja siis siseneb kõrvalt mingi Salk ning teatab, et nad teevad mudeli, kuidas lubadusi valimistel sõnastada. «See tundub aktiivse valimiste mõjutamisena,» sõnas Hõbemägi, lisades, et tema jaoks muudab see valimiste läbipaistvuse põhimõtet.

Ruussaar vastas, kui inimesed koguvad raha ja loovad sihtasutuse, mis seisab vastu väga konservatiivsele maailmavaatele, siis pole selles midagi halba.