RMK annab vastulöögi: mõne kohaliku hinnang ei tohiks nullida spetsialistide öeldut!

«Laiad teed, kõrged eurokraavid - see jättis väga kummalise mulje. Miks on metsa väljaveo jaoks ehitatud ülearu laiad teed, mis suvaliselt ära lõpevad? Kas see on sõjamasinate liikumiseks? Seitse kilomeetrit ülikorralikke teid keset metsa, mis ei ühenda kedagi ega midagi. Ok, esimesed mõnisada meetrit Paidra järve äärde ujuma...»

«RMK metsateed on loomulikult mõeldud selleks, et saaks ligi majandatavatele riigimetsadele, et teha seal vajalikke metsakasvatustöid või muid metsamajandustöid,» selgitas vastuseks RMK kommunikatsiooniosakonna juht Triin Küttim. «Konkreetselt mainitud teed rekonstrueeriti 2021. Enne nende teede rekonstrueerimist seal siiski metsamasinatega (mis on parajalt laiad ja tuleb tagada puude transpordil turvalisus, lisaks ka puude laadimisel) igal aastaajal liigelda ei olnud võimalik.»

Küttim lisas, et laiuse osas on teedel omad standardid. «RMK metsateed on reeglina pealt laiusega 4,5m, millele lisanduvad siis teeservad, mis on mingis osas avatud,» seletas ta. «Seda siis ennekõike selleks, et teed saaks hooldada ja oksad ei kahjustaks autosid. Saadetud pildil olnud 16,45m laiune lõik tundub olevat vahemaa avatud teetrassil, teekatendi laius paistab juba pildilt kitsam ehk nn päris tee on ka seal 4,5 m laiune. Pildilt paistab, et see on natuke nagu kurvi koht. Võimalik, et seal on enne olnud laoplats, võimalik, et seda on laiemaks tehtud nähtavuse parandamiseks.»