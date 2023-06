EKRE andis ühele riigikogu liikmele hoiatuse koostöö eest Kremli-meelsetega

Enne seda tegi Põlluaas laiema ülevaate erakonnaga liitumistest ja lahkujatest. Ta nentis, et kahetsusväärsel kombel on pahatihti paljud liitumisavaldused jäänud kuudeks laua peale seisma, kuigi kokkuvõttes on kõik soovijad saanud erakonnaga siiski liituda.

Ta meenutas, et aasta alguses pidi EKRE erakonnast välja heitma 90 seadusega pahuksis liiget. Mõningatel puhkudel on inimesed välja heidetud erakonna maine kahjustamise eest. Mitmel puhul on erakonna liikmed välja astunud protestina väljaheitmiste vastu. «Valus teema, sellest on ka ajakirjandus kinni hakanud,» tõdes Põlluaas. Ta lisas, et mõnele ringkondade tehtud väljaheitmise ettepanekule on erakonna keskjuhatus ka vastu hääletanud, kui argumendid pole olnud piisavalt ammendavad.