Jüri Ratas: poliitiline rünnak meenutab Reformierakonna mustrit

Ratas sõnas ühismeedias, et viimastel päevadel on esile kerkinud väga tõsised väited, justkui presidendi kantselei ostaks raha eest seadusandlikku mõju, sidudes lisaraha taotluse riigikogus vastuvõetud seaduseelnõude väljakuulutamisega.

«Küll aga meenutab see väga Reformierakonna mustrit, et kohe kui keegi julgeb väljendada arvamust, mis pole neile sobiv, siis järgneb sellele poliitiline rünnak. Kui president oli avalikkuses automaksu kehtestamise suhtes kriitiline, järgnes sellele Reformierakonna PR-rünnak. Kahjuks selline ongi Reformierakonna käekiri.»

Ta sõnas, et tema seisukoht on, et presidendi institutsioonil on riigi väärikuse seisukohalt kanda väga oluline roll, mis tähendab, et riigipeal peab olema võimalus Eesti iseseisvuspäeva tähistada ning Eestit tutvustada laias maailmas.