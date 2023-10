Tallinna linnamuuseum korraldab trammi- ja trolliekskursioone

Ekskursioonidega teeb muuseum nähtavaks kunagiste linlaste lood, räägib muutunud linnakultuurist ja virgutab ka mõtlema tulevikulinnast. Linnatranspordiga koostöös loodud algatuse eesmärk on aidata mõista linna minevikku ja arengut. Mustamäed tutvustava trollituuri teejuhid on Tallinna linnamuuseumi Pikk 29 filiaalis oleva näituse «Mustamäe. Kas unistuste linn?» kuraatorid, arhitektuuriajaloolane Karin Paulus ning Tallinna Linnamuuseumi giid-kuraator Denis Jatsenko. Nagu näitusel, on ka reisi jooksul jutuks, millest unistasid nii linnaplaneerijad kui need, kes siia korteri said.