TÜNGAKÕNE ⟩ Kaja Kallas pidas maha videokõne end tähtsa Aafrika ametnikuna esitlenud petisega

Valitsuse kommunikatsioonibüroo direktori Rasmus Ruuda sõnul kontrollitakse eelnevalt igat välisriigi kontakti. «Riigikantselei täiustab töökorraldust, et sarnased juhtumid enam ei korduks.»

Kõne juures viibisid riigikantselei ja välisministeeriumi nõunikud. Riigikantseleil on alus kahtlustada, et mitmed Euroopa liidrid on saanud libakõned Aafrika Liidu nimel.