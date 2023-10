Gaasitoru saaga: mida tegi Hiina laev saatuslikul ööl Balticconnectori kohal?

Just fakt, et merendusanalüütika veebilehe MarineTraffic põhjal oli seismoloogilise aktiivsuse ajal Balticconnectori kohal hiinlaste omanduses olev laev, ongi riigistruktuuride esindajate seast Postimeheni jõudnu järgi põhjus, miks on valitsus konkreetsete kahtlusaluste nimetamisel olnud nii kidakeelne ja ebamäärane: see on poliitiliselt ja diplomaatiliselt lihtsalt niivõrd delikaatne info, mille väljakäimisel tahetakse olla absoluutselt kindlad. Ja samal põhjusel pole vähemalt eestlased hiinlastelt seni diplomaatilisel tasandil aru pärinud: kuna ametlikult kahtlusaluseid pole, ei ole neilt midagi ka küsida. Eile õhtul saatis välisministeerium aga pressiteate, kus öeldi, et Eesti ja Hiina diplomaatide vahel toimusid 13. oktoobril Pekingis poliitilised konsultatsioonid. Kas ja mis seos on sellel gaasitorujuhtumiga, pressiteates ei täpsustatud.