Tõnis Lukas: Kõlvart saboteerib eestikeelset haridust ja kihutab eestlasi pealinnast välja

Tallinna abilinnapea Andrei Kante sõnas ERRile, et kui mõned eestikeelsed lapsevanemad ei avalda konkreetset soovi kooli kohta, kuhu laps võiks minna, siis hakkab Tallinna linn suunama lapsi ka praegustesse vene koolidesse, mis satuvad ülemineku keskele 2024. aastal. Kuidas te seda juttu kommenteerite?

Selline provokatsioon oli Kõlvartil ammu plaanis. Tegelikult ähvardas ta sellega juba kolmveerand aastat tagasi, kui üleminek seadusteks ja määrusteks sai, nii et see ei ole mulle üllatus. Tõepoolest, selline käitumine destabiliseerib Tallinna hariduselu ja selle eesmärk on ainult diskrediteerida üleminekut kodanike silmis.