«Kogu Harku vald on tänast otsust pikki aastaid oodanud ja see on nii meile kui ka meie headele naabritele väga oluline, kuna riikliku kaitse alla võetav ala on viimane terviklik loodusmaastik Tallinna lähistel. Esimesed sammud selle suunas tehti juba pea kakskümmend aastat tagasi ja selle eesmärgi nimel on vallavalitsuse ja vallavolikogu erinevad koosseisud järjepanu töötanud ning selle taga on alati olnud meie kohaliku kogukonna tugev toetus.» ütles Harku vallavanem Katrin Krause.