EKREst lahkunud Tallinna linnavolikogu liige astus Keskerakonda

Keskerakonna esimees ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart sõnas, et Remmak-Grassmanni kogemused ja teadmised ei tugevda mitte ainult Tallinna Linnavolikogu fraktsiooni, vaid kogu erakonda ning seda eelkõige just haridus- ja sotsiaalvaldkonnas.

Remmak-Grassmann sõnas, et kaalus liitumist hoolikalt ning leidis, et ajastus on õige. «Olen kaks aastat töötanud koos Keskerakonna fraktsiooniga ja näinud volikogu ning linnavalitsuse tööd lähedalt. See koostöö on andnud mulle kahtlemata julgust ja kindlustunnet juurde, et olen valinud õige erakonna, kus linnaelanike heaks tööd teha ja oma teadmisi rakendada,» ütles ta.