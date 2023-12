Euroopa Liidu asjade komisjon valis Jufereva-Skuratovski asemele uue aseesimehe

Komisjoni liikmed on veel Arvo Aller, Rain Epler, Aleksei Jevgrafov, Tanel Kiik, Katrin Kuusemäe, Hanah Lahe, Tiit Maran, Anti Poolamets, Maido Ruusmann, Luisa Rõivas, Riina Solman, Aivar Sõerd, Kadri Tali, Tarmo Tamm ja Kristo Enn Vaga. Kokku kuulub komisjoni 18 liiget.

Euroopa Liidu asjade komisjon (ELAK) on alatine komisjon, millel on Euroopa Liidu küsimustes otsustav ja koordineeriv roll. Komisjon annab mandaadi valitsuse seisukohtadele Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta ning Eesti seisukohtadele Euroopa Liidu ministrite nõukogu ja Euroopa Ülemkogu kohtumisteks. ELAKi seisukohad on valitsusele kohustuslikud ja valitsus lähtub nendest Euroopas peetavatest aruteludest.