Neljapäeval avaldas Ieva Ilves sotsiaalmeedias sügava kurbusega, et tema kaheksa aastat kestnud abielu president Toomas Hendrik Ilvesega on lõppenud.

«Mis neil viga on, et nad muudkui lahutavad,» purtsatas seepeale tuttav ja käis ise kohe välja ka hüpoteesi, et ilmselt tõmbavad paarid, kes elavad koos kogu elu, vähem avalikkuse tähelepanu. Samuti avaldatakse kuulsustest võrreldes tavainimestega rohkem nii häid kui ka halbu uudiseid.