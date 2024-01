Ukraina kindralmajor avaldas arvamust mobilisatsiooniseaduse osas

«Küsimus ei ole vastuvõetavate seaduste ja eelnõude arvus, vaid küsimus on olemasolevate seaduste täitmises. Minu kui sõjaväelase ja 2014.-2015. aasta mobilisatsioonis osalenud inimese kogemuste järgi järgnevatel aastatel ütlen, et olemasolev seadus on rohkem kui toimiv ja töövõimeline. Seal on selgelt määratletud kõik ametnike volitused ja kohustused. Niiöelda alustades presidendist ja lõpetades külaesimehega,» rääkis kindral.