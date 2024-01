Kabinetis oli tõesti täna pea neli tundi arutelu. Esimeses pooles arutasime väga põhjalikult eestikeelsele õppele üleminekut ja teises pooles pea kaks tundi haridusreformidest ja sellest, mis on põhjustanud tänase streigi, mis on õpetajate mured ja võimalikud lahendusteed. Meil on tulemas õpetajate karjäärimudeli rakendamine juba järgmisest õppeaastast ning alanud kolmepoolsed läbirääkimised kohalike omavalitsuste ja õpetajatega, et saaksime kokkulepped koormuses ja tööülesannetes. Käime õppekavad uuesti üle, et jälgida, kas seal on asju, mida koormuses arvesse võtta. Need kokkulepped saavutasime täna kabinetis pikkade läbirääkimistega. Seda kokkulepet me jätkuvalt ei saavutanud, et valitsus tuleks õpetajatele vastu streigi ärajätmise kompromissettepanekus, et sellel aastal tõsta alampalka 1836 euroni.