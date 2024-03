Vihapursked imiku hüljanud naise kohta võivad netisõimajale lõppeda karistusega

«Pane põlema ennast.» «Võin nööri laenata ja sõlme punuda aidata.» «Taaskord põhjus, miks Eestis peaks olema karistus surmanuhtlus.» Need on vaid üksikud kommentaarid sadadest, mis viimase kahe päeva jooksul Suure-Lähtrus imiku hüljanud naise sotsiaalmeediakontodele on kirjutatud.