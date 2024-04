Päästeameti Ida päästekeskust asub juhtima Janar Kärner

Päästeameti peadirektori Margo Klaose sõnul suudab Janar Kärner oma sihikindlusega saavutada kõrgeid eesmärke. «Viimase paari aasta jooksul on ta haldusosakonna juhatajana andnud olulise panuse, et päästeamet oleks kriisides toimepidev ja meie elanikkonnakaitseks vajalik varude loomine ja logistika arendamine käima sai. Mitmenda põlve päästjana on temas seda eriliseks tegevat pisikut, mis teeb temast hea eeskuju nii kutselistele kui ka vabatahtlikele päästjatele,» märkis peadirektor.

18 aastat Ida päästekeskust juhtinud Ailar Holzmann sõnas keskuse juhtimise üle andes, et ta on kindel, et sellise kohusetundliku, edumeelse ja kokkuhoidva päästekeskuse meeskonnaga on alati võimalik saavutada soovitav tulemus.

Holzmann jätkab teenistust Ida päästekeskuses panustades kriisibüroos nõunikuna omavalitsuste kriisivalmidusse. «Ailar Holzmanni pikaajaline töö Ida päästekeskuse juhtimisel on olnud väga sihikindel ja tulemuslik ning see on hea baas, millelt uusi sihte seada. Olgu selleks siis elanikkonnakaitse väljakutsed, tulesurmade ja veeõnnetuste ärahoidmine või tulemuslik koostöö omavalitsuste ja kogukondade ning vabatahtlike ühendustega,» rääkis päästeameti peadirektor.

Janar Kärner omandas kõrghariduse sisekaitseakadeemia päästekolledžis ja sotsiaalteaduste magistrikraadi Tallinna ülikoolis.