Tallinnas on liiklus suhteliselt rahulik, sest hoiatused suverehvidega mitte liigelda on autojuhid ettevaatlikuks muutnud. Kui peateedele on kinnisõidetud lume tõttu keerulisemaid kohti, siis suuremad teed on siiski (ka suverehvidega) sõidetavad.

Kõrvalteedel lumesahkasid naljalt veel näha pole ning seal on suurem probleem ka libedusega. Linna hooldavatele kõnniteedele ka sahad veel hommikul jõudnud polnud, mistõttu jalakäijate liikumisolud on veel ehk hullemad, kui autojuhtidel. Näiteks Vabaduse puiestee ääres olid sahk sõiduteelt lume kuhjanud hooga kõnniteedele ning liikumine jalakäijatel on seal kaunis keeruline.

Vabaduse puiestee äärne kõnnitee Tallinnas kõndimiseks hästi ei sobi. Foto: Postimehe lugeja foto

Teeolud on teisipäeva hommikul üle Eesti talvised, mitmel pool sajab lund ja lörtsi. Teetemperatuur on Lääne- ja Põhja-Eestis miinuses ja teekatted on lumised ja libedad.

Ühistranspordi liikluses esineb hilinemisi

AS Tallinna Linnatransport teatas, et seoses ilmastikuoludega esineb ühistranspordi graafikutes hilinemisi kuni 15 minutit. Tihe ja jätkuv lumesadu on muutnud pealinna liiklusolud keeruliseks.

Ühistransport sõidab suure ettevaatlikkusega vastavalt liiklusoludele.

Ilmaprognoosi järgi sajab teisipäeva päeval lörtsi, lund, sekka ka vihma ning võib tuisata. Õhu- ja teetemperatuur tõusevad plusspoolele. Õhtu poole sadu harveneb.

Amet soovitab liiklejatel olla ettevaatlikud, tutvuda enne sõidu alustamist teeoludega, valida sõidu- ja teeoludele vastav sõidukiirus, hoida tavapärasest suuremat pikivahet.

Ilmastikuolud lähipäevadel suverehvidele sobivad ei ole. Kui rehvid on juba vahetatud, tuleb liikemiseks valida mõni muu moodus.