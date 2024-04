Keskkonnaagentuuri lumekaardilt selgub, et teisipäevahommikuse seisuga oli kõige rohkem lund Saaremaal. Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhtivspetsialist Külli Loodla ütles, et enim on nende seirejaamade andmete põhjal lumikatet Kassari sademete mõõtejaamas – 14 cm. «Kahjuks ei ole tehnilistel põhjustel kaardil Kassarit,» sõnas Loodla.