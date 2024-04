VOX POPULI ⟩ Kuidas tallinlastele aprillikuine lumi meeldib?

Aavo ja Hilve: «Mis te vingute! Vaadake, nii ilus valge lumi ja see oli tõeline talv. Millised puud on! Täitsa nagu talvel. Nüüd on juba vesiseks läinud, enam ei ole päris nii. Aga ikka tore, me tulime ekstra välja.»

Kas lumi tänaseid tegemisi ei ole häirinud? «Ei ole, vastupidi. Ajas meid toast varem välja, muidu me oleksime tulnud paar tundi hiljem aga nüüd tulime varem.»

Kas loodate, et lumi jääb ka kauemaks? «Ei tea, paistab, et ei jää kahjuks. Muidugi vesi enam ei ole nii huvitav. Lehe tänavas nägime, kuidas väiksed lasteaialapsed jalutasid. Väga tore oli vaadata, nad kukkusid upakile ja mõnuga olid seal kohe. Üks kukkus ja teine läks ka kohe kõrvale, et oleks kohe lõbusam.»

Marken: «Kurb. Ma ootan suve, sest seal on mu sünnipäev.» Kas lumes mängida ei ole tore? «Mitte eriti, pigem ei meeldi kelgutamine ka.»

«See on kindlasti halb, et lumi lendab näkku. Pigem meeldib ikka suvi kui talv.» Aga kui peaksid kümne palli skaalal tänasele ilmale hinde andma, mis see oleks? «Seitse.»