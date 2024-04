Heidmets: Eesti haridussüsteemi autonoomia vajab remonti

«Autonoomia idee on olnud üks meie õpisüsteemi kaubamärke ja üks veduritest, mis on meid täna siia toonud,» ütles Heidmets. Ent see on vedur, mis vajab remonti. «Ära on ununenud teine pool – ühishuvi. See, et maailmas tuleb hakkama saada ka grupi ja kogukonna liikmena. Autonoomia on ühishuvi jaoks destruktiivne,» selgitas emeriitprofessor.