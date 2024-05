Põhikirja kohaselt on täiskogu MPEÕK kõrgeim juhtorgan. Täiskogu liikmeteks on kõik vaimulikud (v.a. koosseisuvälised vaimulikud ja need, kellel on teenimiskeeld), sinodi liikmed ilmikute seast, samuti igast kogudusest valitud üks ilmikute esindaja.