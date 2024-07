Prokuratuuri kahtlustuse kohaselt importis AS NT Bunkering 2022. aasta septembris Venemaalt Eestisse ligikaudu 12 500 tonni rasket kütteõli. Kuna sügisel ei tohtinud rasket kütteõli enam Venemaalt sisse vedada, esitas NT Bunkering maksu- ja tolliametile Kasahstani ekspordideklaratsiooni ja muud seotud dokumendid, mis pidid kinnitama, et kaup on pärit ja eksporditud Kasahstanist. Selgus aga, et Kasahstani ekspordideklaratsioon oli võltsitud.