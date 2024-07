KESKPÄEVATUND Priit Hõbemägi: tulevane peaminister on korduvalt öelnud, et riigieelarve tuleks selgemaks teha

Hõbemägi arvas, et võiks loota, et asjad lähevad paremaks. Ta tsiteeris Kaja Kallase eneseiroonilisi sõnu, kus peaminister ütles, et kuri nõid läheb Brüsselisse. «Ühiskonnas on tajutav selline olek, et on saabunud uus, hea tsaar. Michaliga on olukord nagu Aleksander II-ga, kus inimesed on hakanud saatma palvekirju, et mida tuleks teha.» Võimalused oleks justkui avanenud. «Aleksander II oli küll reformistlik tsaar, aga üldiselt on kõik valitsused ikka ühesugused – üks pole teisest parem ega halvem ja kui tegu on tsiviliseeritud läänemaailmaga, peavad nad vaatama riigi rahakotti, mõistlikult majandama, kaitsma riiki ja arendama kõike, mida vaja. Lõppkokkuvõttes saame me ikka seda, mida on võimalik meie raha eest saada,» ütles ta. Positiivsena tõi Hõbemägi välja selle, et tulevane peaminister on korduvalt öelnud, et praegune riigieelarve, mida esitatakse avalikkusele, on segane ja seda tuleks teha selgemaks. «See on väga oluline, murranguline samm.»