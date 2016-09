Teabeameti juht Mikk Marran lükkas ümber väite, et võimaliku uue presidendi abikaasa Georgi-Rene Maksimovski on kunagi töötanud või töötaks praegu teabeametis.

«Reeglina luureasutused kunagi ei kommenteeri, kas keegi töötab või ei tööta luureasutuses, aga kuna tegemist on väga tundliku küsimusega Eesti riigi jaoks ja tegemist on võimaliku tulevase Eesti riigipea abikaasa küsimusega, siis ma teen seekord erandi ja ütlen, et selle nimega inimene ei ole teabeametis töötanud ega tööta praegu,» kinnitas Marran Postimehele.

Kersti Kaljulaiult küsisid tema perekonna kohta eile riigikogu fraktsioonid, kelle kõigiga ta ükshaaval kohtus. Reformierakonna fraktsiooni liige Eerik-Niiles Kross meenutas, et Kaljulaid ei nimetanud kohtumisel oma abikaasa ametikohta.

«Tegemist ei ole luurajaga, tema töö ei ole olnud seinaga ühte sulamine.»

«Ta ütles, et ta mees on töötanud riigitööl,» lausus Kross ja lisas, et samuti kinnitas presidendikandidaat, et ta abikaasa on hetkel kodune. «Seda ju teadupärast Eestile lojaalsed poliitikud ei kommenteeri, kes kus on töötanud,» märkis Kross.

SDE fraktsiooni juht Andres Anvelt ütles, et tema palus Kersti Kaljulaiul neile natuke oma pereelust rääkida, kuna nagunii avalikkus seda küsib. «Ta ütles, et tema mees on hariduselt sideinsener ja on riigi jaoks või riigiametis töötanud. Rohkem sellest juttu ei olnud,» lausus Anvelt. EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme ütles, et nemad Kaljulaiult abikaasa kohta ei pärinud, juttu oli ainult tema neljast lapsest.

Töötas RIKSis

Kersti Kaljulaiu nõunik Taavi Linnamäe ütles, et Kaljulaiu abikaasa on Georgi-Rene Maksimovski. Rahvuselt eestlane, sünnijärgne Eesti kodanik. Hariduselt sideinsener.

Kaljulaiu abikaasa on töötanud Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuses (RIKS). Maksimovskile on antud riigisaladuse luba seoses tema tööga RIKSis. RIKS teeb tihedat koostööd kõikide Eesti julgeolekuasutustega.

«Tegemist ei ole luurajaga, tema töö ei ole olnud seinaga ühte sulamine,» kinnitas Linnamäe.

Maksimovski kuulus 2001. aasta lõpust kuni 2005. aasta septembrini ettevõtte Haberst Infra nõukokku. Äriregistri andmetel on ettevõtte tegevusalaks telekommunikatsiooniseadmete müük ja andmetöötlus.

Töökäik:

1992-1993 – Tallinna Telefonivõrk

1993-2009 – Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (varasema nimega Valitsusside). Tema tööülesannete täitmine eeldas riigisaladuse loa olemasolu.

2009. aastal jäi Georgi-Rene vanemapuhkusele ning pärast seda on olnud palgata puhkusel. Tänavu kevadel koondati tema ametikoht RIKSis.