Kuna Ühtsel Venemaal on koostööprotokoll Keskerakonnaga, uuris Postimees erakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu käest, kuidas ta Milonovi mõtetesse suhtub.

Ühtse Venemaa liige süüdistab Eestit Edgar Savisaare tagakiusamises ja neoliberaalses fašismis. Kuidas te seda kommenteerite?

Pole au teda tunda. Meie jaoks on Ühtse Venemaaga tehtud leping olnud pikki aastaid surnud olekus. See, et keegi duumas midagi kommenteerib või arvab, jätab täiesti külmaks. Mittesõbralike poliitikute jaoks on teiste suhtes negatiivseid toone võtta või deemoni kuju maalida tavaline poliitiline retoorika.

Kuidas kommenteerite härra Milonovi väidet, et Eestis rikutakse inimõigusi?

Ütleme, et meie kindlasti ei peaks võtma tuld Venemaa poliitikute kommentaaridest. Aga sellist asja, nagu väidetakse, meil kahtlemata ei ole.

Kuidas suhtute koostööleppesse Ühtse Venemaaga?

Mina olen lepingu teemal teravalt sõna võtnud. Mõned kuud tagasi pidasin Keskerakonna volikogul kõne koostöölepingu teemal. Kui on näha, et Keskerakonnas pole tekkinud kokkulepet seda tühistada, siis teine variant on panna see teenima meie rahvuslikke ja majanduslikke huve.

Te soovisite koostööleppe abil käivitada läbirääkimised presidendi ametiraha ja Tartu Ülikooli varade tagasisaamise teemal. Kuidas sellega läheb?

Praegu on näha, et väga palju energiat läheb erakonna organisatsiooni korrastamisele: kõik asjad, mis on viimasel ajal välja tulnud, valmistumine erakorraliseks kongressiks, püüame oma rivid sirgeks saada, siis saab ka ideoloogilistes küsimustes rohkem sõna võtta.

Kes on Vitali Milonov

Kuigi poliitikas sai ta käe valgeks juba 90ndate alguses, hakkas ta Peterburis munitsipaalpoliitikaga tegelema 2004. aastal. Äsja toimunud valimistel jõudis ta esmakordselt võimupartei Ühtse Venemaa ridades riigiduumasse.

Baptistide ridadest õigeusklike rüppe jõudnud Milonovit on seisukohtade tõttu peetud ka Venemaa kurikuulsaimaks homofoobiks. Näiteks on ta aidanud koostada seadust, mis keelustab homopropaganda tegemise Peterburis ja hiljem ka Venemaal. Oma särava karjääri jooksul on ta muuhulgas teoretiseerinud selle üle, mis haigusi võiks tehnoloogiafirma Apple homoseksuaalne juht Tim Cook Venemaale tuua ning pakkus variantidena välja Ebola, AIDSi ja gonorröa.

Kuna Eurovisiooni lauluvõistlus on tema hinnangul Euroopa geiparaad, siis on ta väitnud, et Venemaa ei peaks üritusest osa võtma. Samuti on ta heitnud juutidele ette Jeesuse risti löömist ja Alla Pugatšovale seda, et ta kasutas lapse saamiseks surrogaatema, mida omakorda võrdles poest auto ostmisega.

Kuna Milonov on oma lärmaka olemuse ja äkilise suuvärgi poolest sarnane Vladimir Žirinovskile, siis käivad Venemaa poliitringkondades kõlakad, et temast võiks saada Žirinovski järglane liberaaldemokraatliku partei juhi kohale.