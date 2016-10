Kuidas kokkulepe sündis, arvestades, et Juhan Parts on Euroopa kontrollikoja liikme võimaliku kandidaadi staatuses olnud juba aasta aega?

Arvestades tõepoolest seda ajalugu, siis Reformierakond ja IRL on üsna jäigalt sellele kohale pakkunud ainult üht kandidaati. Mina olen varem öelnud, et Juhan Parts ei ole sellele kohale kõige sobilikum kandidaat, ja palunud peaministril leida uus inimene. Paraku on IRLi ja Reformierakonna liit olnud selles küsimuses murdmatu.

Eelmisel-üle-eelmisel nädalal, kui riigikogu tasandil uut presidenti valisime, oli meie esimeseks eelistuseks Kersti Kaljulaid ja eks me saime aru, et kui Kersti Kaljulaid valitakse Eesti presidendiks, siis ka kontrollikoja liikme küsimus tõstatub uue teravusega. Kuna partneritel oli väga jäigalt üks positsioon, siis nõustusime selle kompromissiga.

Aasta eest oli teil Partsi senisele tegevusele terve hulk etteheiteid. Kas need on tänaseks ununenud?

Ei, sotsiaaldemokraatide seisukoht Juhan Partsi kandidatuuri osas ei ole muutunud. Muutunud on olukord ja muutunud selliselt, et tänaseks ei ole enam küsimus ühes või teises kandidaadis, vaid Eesti riigi usaldusväärsuses. Euroopa kõrged ametipostid kindlasti ei saa riigi poolt tühjaks jääda ja kuna partneritel ei olnud kahjuks pakkuda teistsugust lahendust, siis selleks, et riik saaks edasi minna, astusime sammu tagasi.

Kas taotlesite omalt poolt ka nüüd uue kandidaadi esitamist?

Ikka ütlesin, et otsiks uue inimese, kellel ei oleks sellist poliitilist taaka, ja lahendaksime selle küsimuse kõigile viisakalt ja ka avalikkusele arusaadavamalt ära, aga Reformierakond ja IRL olid väga selgelt ja ühtselt ühe kandidaadi taga. Kui me Kersti Kaljulaidi presidendiks esitasime, siis me teadsime, et selline olukord tõenäoliselt tekib, ja arvestasime sellega, et olulisem on Eestile valida parim võimalik president. See on õnnestunud.

Kõrgetele kohtadele on nimetatud väga palju IRLi taustaga inimesi, kas näete selles probleemi? Ka Kaljulaidil on tegelikult Isamaa taust.

Kersti Kaljulaidi kindlasti IRLi presidendiks lugeda ei saa. Loodan, et ka presidendi kantselei ametikohtade osas tulevad järgmised otsused oluliselt laiapõhjalisemad, kui nad tänaseni on olnud. See, et IRL on soovinud mitmeid oma kõrgeid poliitikuid poliitikast väljutada, on nende otsus ja selle kohta tuleb kommentaari küsida neilt.

Mida sotsiaaldemokraadid Partsi kandidatuuriga nõustumise eest vastu saavad?

Viimase aasta jooksul on kontrollikoja kandidaadi osas püütud aeg-ajalt ikka rääkida, et teeksime kaupa, ka presidendivalimiste kontekstis. Seda me ei ole soovinud. Teisipidi võttes, valides Kaljulaidi presidendiks ja tehes vastavat ettepanekut vanematekogus, saime aru, et sammule A järgneb tõenäoliselt ka samm B, aga meie jaoks oli samm A oluliselt tähtsam kui see järgmine.

Sotsid võtavad enda osana siis presidendi valituks osutumist?

Me oleme riigimehelikud. Olulisem otsus on tehtud, sellele on saadud väga lai toetus parlamendis ja selle üle on kindlasti hea meel. Selles kontekstis ei olnud kindlasti mingisugust diili, et kui IRL ja RE toetavad Kersti Kaljulaidi, siis me oleme valmis saatma Juhan Partsi kontrollikotta. Sellist kokkulepet ei olnud. Küll aga saime aru, et otsus A viib otsuseni B, ja olime sellega ka arvestanud.