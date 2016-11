Rõivas: Eesti maksusüsteemi kirvega häälestamisest head nahka ei tule

Rõivas vastas tänasel valitsuse pressikonverentsil küsimusele, milliseid soovitusi ta uuele valitsusele annaks, et uus võimuliit peaks vaatama üle need asjad, mida on võimalik Eestis päriselt paremini teha, sest neid alati on, mitte «süüdistama neid asju, mida on aastate jooksul juba väga hästi tehtud».

Ta tõi näiteks Eesti maksusüsteemi, mida on viimased kolm aastat rahvusvahelises võrdluses toodud esile kui kõige konkurentsivõimelisemat. «Ma ei häbene, kui maksusüsteem võib Eestis vajada peenhäälestamist. Peenhäälestamine ei tähenda vähest ambitsiooni, vaid võib tähendada püüdlust kõrgema kvaliteedi poole,» ütles Rõivas. «Kui minna Eesti maksusüsteemi kirvega häälestama, siis head nahka sellest tulla ei saa.»

Ta tõdes, et viimastel nädalatel on igast kanalist kuulda olnud, kuidas Eestis on kõik asjad halvasti ja selles on süüdi Reformierakond. Samas nimetas ta terve rea lahkuva valitsusi saavutusi, nagu kaasaegse idapiiri väljaehitamine, investeering Rail Baltic'usse, Tallinna-Tartu maantee neljarealiseks ehitamine, Soome ja Eesti vaheline gaasitoru, haldusreform, ning märkis, et kui need tõid seisaku, siis oleks huvitav näha, kuidas uus valitsus neid tegevusi ületab. Ootused uuele valitsusele on tema sõnul erakordselt suured.

Soovitus leping Ühtse Venemaaga lõpetada

Teiseks paneb Rõivas tulevasele peaministrile südamele, kui oluline on Eesti maine hoidmine. «Seda on ehitatud kild-killu haaval 25 aastat. Kõik see, mida oleme teinud riigi ja rahvana, on kokku meie hea nimi. Maailmas on vähe riike, kus on nii vähe elanikke, aga keda tuntakse nii hästi,» rääkis ta.

Valitsusjuhi sõnul on Eestil arenenud IT-riigi maine, meiega saab liitlasti silmas pidades arvestada ning me oleme suutnud ka oma eelarve tasakaalus hoida.

«Olen üsna kindel, et kes iganes on järgmine välisminister ja kaitseminister, siis nad peavad tegema väga palju tööd, et meie välispoliitiline kurss ei muutuks,» tõdes Rõivas. Ühtlasi soovitas ta tõenäoliselt tulevasel peaministril Jüri Ratasel leping Ühtse Venemaaga tühistada.

«Putini partei ei ole täna lihtsalt üks süütu partner teiste hulgas. Olukord on muutunud. Soovitan selle lepingu tühistada, sest Eesti diplomaatidel on väga raske seletada, et tegelikult see leping ei kehti, et see on külmutatud,» leidis Rõivas, et jutt lepingu külmutamisest on väheveenev.

Ta lisas, et ei soovi ajalehtedest Eesti kohta selliseid artikleid lugeda, nagu ilmus täna Postimehes Bulgaaria uuest riigipeast, kelle puhul arutatakse, kui Kremli-meelne ta on ja kuidas see riigi välissuhtlust muudab.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDE) esimees Jevgeni Ossinovski lisas, et Rõivase jutt on üldjoontes mõistlik. Ta nõustus, et Eesti mainet tuleb hoida ja samaks peab jääma ka välispoliitiline kurss. Küll lisas ta, et maksupoliitika muutub senisest kindlasti paremaks. «Loomulikult on palju asju, mida saab teha paremini ja paljud neist asjadest teeb ka järgmine valitsus ära,» lubas Ossinovski.