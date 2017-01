Tallinnas avati Lõuna-Aafrika Vabariigi aukonsulaat

Lõuna Aafrika Vabariigi (LAV aukonsuliks valitud Vaho Klaamann selgitas, et aukonsul on mittepalgaline amet, kes esindab Lõuna-Aafrika Vabariiki meie riigis ja aitab selle riigi kodanikke, kui neil peaks Eestis mingeid probleeme tekkima. Samuti on aukonsulile olulised ka Eesti ja Lõuna-Aafrika Vabariigi vaheline koostöö ja sidemed.

«See on suhteliselt lai vabatahtlik asi, ilma suuremate õigusteta, aga teatud funktsioon on sellel Lõuna-Aafrika Vabariigi saatkonna töö abistamiseks,» rääkis Klaamann.

Eestis Lõuna-Aafrika Vabariigi saatkonda pole, lähim saatkond asub Helsingis.

Klaamanni sõnul tuli talle ettepanek aukonsuliks hakata Eestis elavate lõuna-aafriklaste poolt, kes leidsid, et ka siin oleks vaja kedagi, kes nende riigi huve esindaks.

Uuel aukonsulil on endalgi Lõuna-Aafrika Vabariigiga head kontaktid. «Veedan Lõuna-Aafrikas kaks kuni kolm kuud igal aastal ja olen seal tegutsenud kokku juba 25 aastat.»

Täna avas Klaamann LAVi teemalise kodulehe, kus pakub turmismiinfot neile, kes soovivad Lõuna-Aafrika Vabariiki külastada. «Mida teha, millal minna, mida vaadata, samuti on seal konsulaarinfot, viisanõuded ja muu selline,» rääkis ta.

LAV aukonsuli koduleht / Kuvatõmmis

«Hoiatan ette, et paljudega ongi nii juhtunud, tegemist on väga paljut pakkuva riigiga, mis juba esimesel külastamisel meeldivalt üllatab ning keerab suurema osa senistest eelarvamustest pea peale,» kirjutab ta kodulehel.

Klaamann seab oma eesmärgiks Eesti ja Lõuna-Aafrika Vabariigi suhteid edasi arendada. «Siin rahvast käib päris palju, aga äri on alles algusjärgus ja seda saab edendada.»

Vaho Klaamann on varem olnud tegev IT-sektoris, juhtides rahvusvahelist IT-firmat Santa Monica Networks. Ta on käinud välisvisiitidel rääkimas Eesti edusammudest IT-alal. Samuti tegeleb Klaamann Lõuna-Aafrika veinidega. Klaamann korraldab Eesti ja LAVi vahelist logistikat, suhtleb kohalike veinimõisnikega ja hoolitseb transpordi eest.