Ülevaade: kui palju on Eestis NATO sõdureid ja milline lahingutehnika neil on

Kolmapäeva hommikul jõuab Saksamaalt Eestisse laev, mis toob kohale brittide lahingutehnika, pärast seda on Eestis üle 300 ühiku tanke, jalaväe lahingumasinaid, soomustransportööre, iseliikuvaid suurtükke, soomustatud maastureid ja muid sõjamasinaid.

NATO lahingugrupist on praegu kohal 260 kaitseväelast. Briti armee 5. jalaväepataljonist The Rifles on kohal 210 ja Prantsuse merejalaväe 2. rügemendist 50 sõdurit.

Reede õhtul saabus Ämarisse 130 Briti kaitseväelast 5. jalaväepataljonist The Rifles. Foto: Eero Vabamägi.

Kokku saab Suurbritannia juhitava NATO lahingugrupi koosseisu suurus olema 1200 sõdurit – ligi 900 Suurbritanniast ja üle 300 Prantsusmaalt. Viimased NATO lahingugruppi kuuluvad kaitseväelased jõuavad kohale aasta 14. nädalal ehk vahemikus 3.- 9. aprillini.

Ämari lennubaasis maandus esmaspäeva pärastlõunal 50 Prantsuse kaitseväelast merejalaväe 2. rügemendist. Foto: kaitsevägi.

Ameerika Ühendriikide maaväe sõdureid on Eestis praegu 200. Tapal paikneb 4. diviisi 3. soomusbrigaadi 1. pataljoni 68. soomusrügemendi jalaväekompanii Charlie, kuhu kuulub 130 kaitseväelast. Lisaks osalevad praegu Lõuna-Eestis õppusel «Kuldne labidas» Lätist tulnud USA kaitseväelaste allüksused, kokku umbes 70 kaitseväelast.

USA sõdurid kaitseväe esimese jalaväebrigaadi linnakus Tapal. Foto: Virumaa Teataja.

Ämari lennubaasis asub õhuturbemissioonil 130 kaitseväelast Saksa õhuväe 71. taktikalisest grupist.

Saksa õhuväelased Ämari lennubaasis. Foto: Jaanus Lensment.

Tartus Balti kaitsekolledžis on praegu 75 välisriikide kaitseväelast, nende seas on nii õppejõud, kui ka kursustel osalejad.

Tallinnas NATO küberkaitsekoostöö keskuses tegutseb praegu 28 liitlaste kaitseväelast.

Tallinnas kaitseväe peastaabi territooriumil tegutseva NATO staabielemendi NFIU raames on Eestis 16 alliansi kaitseväelast. Staabielemendis teenivad Suurbritannia, Ameerika Ühendriikide, Hollandi, Poola, Ungari, Prantsusmaa, Kanada, Norra, Taani ja Saksamaa relvajõudude esindajad.

Selle nädala alguse seisuga oli Eestis kokku 710 liitlaste kaitseväelast. Kaitseministeeriumi pressiesindaja Andres Sanga sõnul on selles numbris alati sees väike variatiivsus, kuna keegi tuleb hiljem, keegi läheb varem, keegi on puhkusel või jäi haigeks. Lisaks sellele võib igal ajahetkel olla Eestis välisriikide kaitseväelasi, kes on siin visiidil, konverentsil, külastab väeosi või on siin mõne koostööprojekti raames.

Eestis on sadu ühikuid liitlaste lahingutehnikat

Briti tank Challenger 2. Foto: Ben Birchall / PA Wire / PA Images / Scanpix.

Esmaspäeval asus Saksamaalt Emdenist Eesti poole teele laev Suurbritannia üksuse lahingutehnikaga, mis jõuab Paldiski sadamasse kolmapäeva hommikul. Brittide pataljoni varustusse kuulub üle 300 ühiku lahingutehnikat, mille seas on tankid Challenger 2, sillatankid Titan, pioneeritankid Trojan, liikursuurtükid AS90 ja jalaväe lahingumasinad Warrior. Briti üksus ei avalikusta, kuidas Eestisse saabuv sõjatehnika liigiti jaguneb ehk kui palju on kaasas tanke, lahingumasinaid jne.

Briti liikursuurtükk AS90. Foto: Briti kaitseministeerium.

Prantsuse merejalaväe 2. rügement võtab kaasa neli Leclerc tanki, 13 jalaväe lahingumasinat VBCI, samuti kümneid soomustransportööre VAB ja soomustatud maastureid VBL.

Esiplaanil Prantsuse jalaväe lahingumasin VBCI. Prantsuse merejalaväe 2. rügement võtab Eestisse kaasa 13 jalaväe lahingumasinat ja neli Leclerc tanki. Foto: Alain Jocard / AFP / Scanpix.

Tapal paikneva USA 68. soomusrügemendi jalaväekompaniil on kaasas Ameerika Ühendriikide kompaniil on Eestis kaasas neli tanki Abrams M1A2 ja 15 jalaväe Bradley lahingumasinat.

Ammerika Ühendriikide tank Abrams M1A2. Tapal paikneval USA 68. soomusrügemendi jalaväekompaniil on kaasas neli sellist tanki. Foto: Liis Treimann.

Saksamaa õhuturbeüksusel on Eestis neli hävituslennukit Eurofighter Typhoon.

Saksa õhuväe hävituslennuk Eurofighter Typhoon. Ämari lennubaasis on praegu neli sellist lennukit. Foto: Mihkel Maripuu / Postimees.

Ämari lennubaasis maandus eile kaks Ameerika Ühendriikide maaväe kopterit UH-60 Black Hawk, mis osalevad nädala lõpuni kaitseväe keskpolügoonil toimuvatel õppustel.

USA kopter Black Hawk Ämari lennubaasis. Eestis on praegu kaks sellist kopterit. Foto: kaitsevägi.

Kaitseväe peastaabi pressijaoskonna ülem kapten Arvo Jõesalu sõnul hakkab kogu liitlaste sõjatehnika paiknema Tapal, välja arvatud õhuturbemissioonil olevad Saksa hävitajad, mis paiknevad Ämari lennubaasis.