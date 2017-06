Euroopa narkosurmade edetabel: Eesti langeb, Rootsi tõuseb

Üleannusest tingitud surmajuhtumite arv on kasvanud, seejuures teatati kasvust peaaegu kõikides vanuserühmades. Allikas: EMCDDA

Kui uuriti uimastitarbimise erinevaid suundumusi eri riikide kooliõpilaste seas, siis selgus, et neli protsenti kooliõpilastest on elu jooksul tarbinud uusi psühhoaktiivseid aineid, kusjuures Eestis ja Poolas oli see näitaja kõige kõrgem (kummaski 10 protsenti).

Euroopa Komisjoni rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos sõnas uuringu kokkuvõttes, et uimastiprobleemide mõju on Euroopa ühiskonnale endiselt oluline proovikivi. Iseäranis murettekitav ongi tema sõnul just paljude uute ja ohtlike uimastite levik noorte seas.

Uimastite surmavate üleannuste ja muude uimastitarbimisega seotud surmajuhtumite arvu vähendamine on raporti kohaselt Euroopas oluline rahvatervisepoliitika ülesanne ning sihipärased meetmed selle valdkonnas on suunatud üleannuste ennetamisele või üleannuse korral ellujäämise tõenäosuse suurendamisele.

Üleannustamise vältimiseks on loodud järelevalvega uimastitarbimispunkte, mis tegutsevad nüüdseks kuues ELi liikmesriigis (Taani, Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Luksemburg, Madalmaad) ja Norras, kusjuures kokku on seitsmes riigis 78 uimastitarbimispunkti. Samuti pakutakse mitmetes riikides opioiditarbijatele ning nende kaaslastele ja pereliikmetele naloksooni ehk opioidide toimet pärssivat ainet. Koju kaasaantava naloksooni programmid on praeguseks kehtestatud üheksas ELi liikmesriigis (Taani, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Leedu, Ühendkuningriik) ja Norras.

Lisaks üleannustamisele tuleb silmas pidada ka muid uimastitarbimisega kaudselt seotud surmapõhjuseid, nagu nakkused, õnnetusjuhtumid, vägivald ja enesetapp. Opioiditarbijatel esineb sageli kroonilisi kopsu- ja maksahaigusi ning südame-veresoonkonna probleeme, mis on ka surmajuhtumite suurema osakaalu põhjuseks vanemaealiste ja krooniliste uimastitarbijate seas, seisab raportis.

EMCDDA haldusnõukogu esimees Laura d’Arrigo sõnas uuringu kokkuvõttes, et uimastiolukorra muutudes tuleb muuta ka Euroopa reageerimist uimastitele. «Esimene samm on mõista probleeme, millega me silmitsi seisame,» toonitas ta, et EMCDDA eesmärk on tagada võimalikult tugev tõendusmaterjal uimastiprobleemide olukorra kohta Euroopas.

Üledoosist tingitud surmajuhtumite arvu kasv on aga vaid osa probleemidest, millele EMCDDA äsja Brüsselis avaldatud aruandes tähelepanu juhib. Aastaülevaates on juttu ka uute psühhoaktiivsete ainete jätkuvast kättesaadavusest ning tugevatoimelistest sünteetilistest opioididest tingitud terviseohtudest. Ühtlasi rõhub keskus märkidele kokaiini üha suurenevast kättesaadavusest, kanepipoliitika suundumustest ning ainete tarbimise harjumustest kooliõpilaste seas. Tutvu raportiga lähemalt siit: «Euroopa uimastiprobleemide aruanne 2017. Suundumused ja arengud»