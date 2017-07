Politsei läbirääkija – amet, kus alla anda pole võimalik

- Politsei läbirääkijad tulid taas pildile Haabersti remmelga mahavõtmisel. Seal ei olnud inimese elu ohus, nad lihtsalt takistasid politsei tööd. Kui põhjendatud see väljakutse läbirääkijate jaoks oli?

Puu otsa roninud inimeste elu oli ohus, sest nad ise seadsid selle ohtu. Me pidime lähtuma sellest, et puu on märg ja kui inimene väsib, siis ta lihtsalt libastub. Kui inimene on väga kõrgesse kohta roninud, ta ei taha sealt alla hüpata, aga ei taha ka alla tulla, siis ka sellisel juhul me peame arvestama võimalusega, et ta kukub alla.

Politsei läbirääkija veenis Haabersti puukaitsjaid mitu tundi alla tulema. Foto Sander Ilvest.

- Kas teil on üldse võimalik öelda kolleegidele politseist, et vabandust, see ei ole meie töö, katsuge ise hakkama saada?

Teatud juhtudel me saame öelda, et meie kasutegur on väike või meie äraootamine ei tasu ennast ära. Kui keegi räägib, et tahab ennast kahjustada, aga kellegi elu ohus ei ole, siis sellistel puhkudel me soovitame kolleegidel võtta vastu omad otsused.

- Mis on need märgid, mille puhul te saate aru, et nüüd on meie kord sekkuda?

Kui inimesel on enesetapumõtted, aga ta reaalselt midagi ei tee, siis meie välja ei sõida. Toon näite. Kui inimene on otsustanud endalt elu võtta ja ta ise avab politseipatrullile ukse, räägib, et mul on elust villand, siis läbirääkijat sinna vaja ei ole. Meie ei ole psühholoogid ega psühhiaatrid või Eluliin. Meie üksus tuleb kohale siis, kui inimesel on nöör kaelas ja ta seisab tabureti peal.

- Tagasi tulles nn Paju lahingu juurde. Läbirääkimised kestsid kolm tundi, kas teie jaoks need luhtusid, sest mehed alla ei tulnud?

Meie hindame alati selle järgi, et kui kõik jäävad ellu ja terveks, siis läks hästi. Võib-olla kõrvaltvaatajale tundub, et läbirääkimised luhtusid, aga meie täitsime oma eesmärgi. Eesmärk on säästa inimeste elu, vahel vastu nende tahtmist. Aga milliste meetoditega politsei seda teeb, ei oma tähtsust.

- Läbirääkijad töötavad meeskonnana. Mitu inimest sõidab väljakutse peale välja?

Oleneb sündmusest, aga üldjuhul kuni viis inimest. Läbirääkija on üks, aga teised tagavad, et läbirääkimisüksus ei tegutseks omaette, vaid oleks politseioperatsiooni osa.

- Kas töö käib nagu Ameerika filmis, et läbirääkijal on kõrvamonitor ja talle öeldakse, et räägi sellest ka? Keegi teeb kogu aeg taustatööd ja annab uut infot.

Ma taktikalisi nippe reeta ei taha, aga teatud asjad Ameerika filmides võivad olla reaalse eluga sarnased.

- Kuidas te seda teete? Purjus või afektiseisundis inimeset võib ärritada see, kui tema nähes suheldakse kellegi teisega.

Siin me käitume nii, nagu meid on õpetatud. Aga ei tohi olla silmanähtavat kõrvalist suhtlust.