Andreas Kaju: kas vene valijate mobilisatsioon ebaõnnestus?

«Ühelt poolt on uuringud näidanud Keskerakonna edu, kuid kas vene valija reaalselt tuleb välja, kui nad mõistavad, et Savisaart enam pole?» arutles Andreas Kaju.

Kaju sõnul on valimisaktiivsus nii Lasnamäel kui ka mujal madal kuna oluline propagandakaart on sel korral Keskerakonna taskust puudu. «Alates 2007. aastast on Keskerakond mänginud Toompea ja linna vahelisele vastandusele, öeldes, et Toompeal on fašistid,» ütles Kaju ja lisas, et seekord on neil selle peale raskem mängida. «Nüüd nad on ise Toompeal.»

«Lisaks on vene valija nii või naa passiivsem kui eesti valija,» ütles Kaju. Tema sõnul on ka mujal nii, et vähemusrahvused ei tunne end ühiskonnas nii olulise osana ja jäetakse valimistele minemata. «Selles mõttes on siiani ju sellega väga hästi olnud,» ütles Kaju.

Kuidas madal valimisaktiivsus võib tulemusi mõjutada, on kaju sõnul väga raske öelda. «Seda, kas Keskerakond saab ainuvõimu või mitte, oleneb suuresti sellest, kuidas läheb väikestel. Kui üks või kaks nimekirja jäävad alla künnise, siis võimendab see Keski edu,» ütles Kaju.

«Meie ei tea kuidas madal aktiivsus jaotub,» ütles Kaju. Teistpidi arutledes võib mõelda, et EKRE valija, kes on väga lojaalne, tuleb valima ja neil läheb hästi.