Külamees leidis tsaariaegse vahvlimasina

«Mina ei tea, mis asi see täpselt on,» tunnistas veidi roostes raudade omanik Ain, kes arvas, et tema ei oska leitud esemest suurt midagi rääkida. Tal endal pole olnud ka aega asja lähemalt uurida. Üks tuttavatest pakkunud, et kuna läheduses asub kirik, siis ehk tehti nendega kunagi näiteks kirikule armulaualeibu.

Seda Vammus siiski kinnitas, et kotkamärgiga rauad leidis ta oma kodu juures asuvast sepikojast ja ilmselt olid need sinna sattunud tänu tema isale, kes taoliste vanade asjade vastu omal ajal suurt huvi tundis. Sepikojas leiduva kraami hulgast tulid rauad välja, kui Ain seal hiljuti korda looma asus.

Leiu pildi riputas sotsiaalmeedias tuvastamiseks üles Aini tuttav, kelle küsimuse peale, millega tegemist, pakuti kahte asja: kas vahvlirauad või pitseritangid.

Et päris selget sotti seal asjast ei saanud, näitas Saarte Hääl raudade pilti ajaloolastele, keda huvitav kotkapildiga ese mõnetisse elevusse ajas.

Saaremaa muuseumi peavarahoidja Priit Kivi kaldus esimese hooga vahvliraudade poole, ent saades teada, et läbimõõt nende laiemas osas ei ületa 10 cm, hakkas ta selles kahtlema. Samas näitas selline mõõt, et pitseri jaoks on seda liiga palju.