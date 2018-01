Päästjad hoiatavad ülekütmise eest

«Külma ilmaga hoidu ülekütmisest, korsten peab olema puhas ja ärge sulgege siibrit liiga vara. Kui lisasoojuse saamiseks on vaja kasutada elektrilisi radiaatoreid või soojapuhureid, tuleb seda teha mõistlikult, et elektrisüsteemi mitte üle koormata. Soojapuhureid ja radiaatoreid ei tohi riideesemetega kinni katta,» soovitab päästeamet.

Täiskasvanutel on viimane aeg lastele meelde tuletada jääohutuse põhitõed, sest kerge jääkirme on juba peale saanud nii mõnigi kraav kui ka tiik. Jääle on ohutu minna alles pärast paarinädalast pidevat külma, kui jää paksus on vähemalt 10 sentimeetrit. Meeles tuleb pidada seda, et ka siis võib jää olla õhem sildade juures, kõrkjate ümbruses ning allika- ja suubumiskohtades. Samuti on jää tavaliselt nõrgem voolava veega veekogudes. Ka pragude ja lõhedega jää on ohtlik.

«Kindlasti ärge jätke tähelepanuta oma lemmikloomi. Loomad nagu lapsedki ei taju hapra jääga seotud ohtusid ja võivad läbi õrna jää vette vajuda ning iseseisvalt sealt enam välja tulla ei suuda,» rõhutab päästeamet, soovides siinkohal ohutut nädalavahetust.