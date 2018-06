Nelja lapse ema: Reinsalu plaan on üksikvanema suhtes selgelt pahatahtlik ja küüniline

Künnapase sõnul on jätkuvalt tuliselt päevakorras küsimus, kuidas sünniks Eestisse rohkem lapsi. «Sellest hoolimata tuleb kogu iibemure taustal Reinsalu ministeeriumist uudis, et pere juurest lahkuva vanema puhul arvestame tema maksevõimekust, aga lastega üksi jäänud vanema puhul ei arvestata, lisas ta. «Justiitsministeeriumi sellise tonaalsusega mõtteviis on täiesti eluvõõras ja üksi last või lapsi kasvatama jääva vanema suhtes selgelt pahatahtlik ja küüniline.»

«Statistika järgi on enamasti naised need, kes jäävad lapsega üksi. Kui need kaks infokildu kokku panna, siis ilmselgelt ei ole Reinsalu plaan kuidagi seotud mõttega, et naised võiksid Eestis rohkem lapsi sünnitada,» on Künnapas veendunud.