Homme kallab hoovihma ja tuleb äikest

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hoovihma ja äikest on kohati peamiselt Lääne-Eestis. Paiguti võib udu tekkida. Puhub edela- ja läänetuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 22 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaare tuul 2 kuni 6 meetrit sekundis ja laine kõrgus on 0,5 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on hea. Sooja on 17 kuni 19 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest, sadu võib pärastlõunal intensiivsem olla Ida-Eestis, seal võib ka rahet sadada. Õhtul taevas selgineb. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 10, põhjarannikul iiliti 14 meetrit sekundis, äikese ajal on ka sisemaal tugevaid tuuleiile. Sooja on 25 kuni 30, rannikul paiguti 22 kraadi.