Politsei teatel plaanisid noored Viimsis massikaklust

Politseinikud said Põhja prefektuuri teatel info, et laupäeval pärast kella 19 võib Viimsis toimuda noortevaheline kaklus.

Ida-Harju politseijaoskonna piirkonnavanema Helen Kommusaare sõnul lahkus ametnike kohale suurem osa noori kiirelt ja osa kohale tulnud noori ka kontrolliti. Kommussaar ütles, et hiljem käisid politseinikud uuesti piirkonnas, et välistada uus kogunemine, aga siis seal noori enam ei olnud.

Kommussaare sõnul on noortevahelisi kaklusi vähe ning need on tingitud omavahelistest erimeelsustest. «Kui saame väljakutse või info näiteks sotsiaalmeediast, et midagi sellist võib toimuda, siis meie eesmärk on kaklust juba eos ära hoida. Nii tegime seekord ja teeme ka tulevikus,» ütles ta.