Fotod: Tallinnas sai trammi ja auto kokkupõrkes viga kolm inimest

Autos oli politsei teatel kokku neli inimest, kolm inimest said õnnetuses viga. «Esialgsetel andmetel said kolm sõiduautos reisinud inimest viga. Üks kannatanu oli deformeerunud autos kinni niimoodi, et päästjatel tuli ta masinast välja lõigata. Tema vigastused on paraku ka raskemad,» rääkis politsei pressiesindaja Kerly Virk.