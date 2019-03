Tuntumad libauudised, mis on meedias avaldatud

2017. aasta septembris ringles Eestis blogipostitus pealkirjaga «Eesti jaoks on ettenähtud 7,6 miljonit pagulast». 2019. aasta alguses levis ka Lääne Elu uudis, kus Lääne-Nigula volikogu liige Jüri Ott kinnitas, et «Eestisse võib tulla seitse miljonit pagulast, sest meil on nende jaoks ruumi». Tegemist on viitega 2010. aasta uuringule, milles on välja toodud vastavalt rahvastikutihedusele teoreetiline hulk inimesi, keda on võimalik Eestisse asustada, et säiliks Euroopa Liidu keskmine rahvastikutihedus. Tegemist polnud mitte kellegi plaaniga ja see eelnes tegelikule pagulaskriisile.