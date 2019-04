Dalai-laama pääseb haiglast tõenäoliselt reedel

Usujuht läbis rinnavalu tõttu teisipäeval India pealinnas New Delhis arstliku läbivaatuse.

«Tema pühadusel läheb juba palju paremini. Ta on ikka veel haiglas, kuid me usume, et reedel saab ta juba välja,» ütles dalai-laama isiklik pressiesindaja Tenzin Taklha.