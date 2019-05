Jaak Madison: lähiajal külastab Eestit Marine Le Pen

Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda kuuluv Madison kirjutas esmaspäeval sotsiaalvõrgustikus Facebook, et «väike uudis etteruttavalt: lähiajal külastab Eestit Prantsusmaa populaarseim rahvuslane, Marine Le Pen, koos mitme teise parempoolsega. Euroopa Parlamedi valimiste raames».

Prantsuse Rahvusliidu korduvalt Kremli-sõbralikke seisukohti väljendanud liider Le Pen on muu hulgas öelnud, et NATO peaks muutma oma missiooniks võitluse terrorismi ja islamismiga ning selle raames peaks Venemaa astuma NATO-sse.

«Milleks on vaja NATO-t pärast NSV Liidu lagunemist? Selles seisneb peaküsimus. Kas ei peaks liidule andma uue missiooni - võitluse islamismi ja terrorismiga?» ütles Le Pen teleusutluses CNewsile. «Selle missiooni raames peaks Venemaa astuma NATO-sse.»

Pärast kohtumist Venemaa presidendi Vladimir Putiniga ütles Marine Le Pen, et Putin kehastab «uut nägemust» maailmast. «Ta kehastab suveräänset rahvust,» lausus Rahvusrinde liider. «Minu arvates kehastab ta ka uut nägemust.»

Le Pen on ka öelnud, et tema arvates oli Krimmi Venemaaga ühendamine seaduslik. «Ma ei arva sugugi, et leidis aset ebaseaduslik annekteerimine: korraldati rahvahääletus, Krimmi elanikud soovisid Venemaaga ühineda. Ma ei näe mingit põhjust seda rahvahääletust kahtluse alla seada,» ütles ta teleusutluses.