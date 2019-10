Helme ja Ratas peaprokuröri nimetamisest: üksmeel puudub

Postimees kirjutas tänases lehes, kuidas Jüri Ratase, Helir-Valdor Seederi ja Helmede vaheline vaidlus peaprokuröri ametisse nimetamise küsimuses on jõudmas kriitilisse punkti.

Praeguse peaprokuröri Lavly Perlingu leping lõpeb kümne päeva pärast, kuid pärast pool aastat kestnud vaidlusi puudub valitsuses üksmeel: Keskerakonna esimees Jüri Ratas ja Isamaa juht Helir-Valdor Seeder soovivad Perlingu jätkamist, EKRE juhid mitte.

Kui kolmikliit tema ametis jätkamises või väljavahetamises konsensusele ei jõua ega lähe teised kaks ka EKRE tahte vastu, on Eesti kümne päeva pärast peaprokurörita. Võimalik, et kuni järgmiste valimisteni.

Martin Helme: uut kandidaati pole arutama hakatud

Martin Helme, täna kogunes koalitsiooninõukogu. Kas te jõudsite üksmeelele, kes võiks olla Eesti järgmine peaprokurör?

Täna me sellest üldse ei rääkinud.

Kas te olete selles konsensusele jõudnud?

Me pole seda arutama hakanudki.

Te olete pool aastat sellest rääkinud. Isamaale ja Keskerakonnale Perlingu jätkamine sobib, teile ei sobi. Miks?

Meil on etteheiteid, kuidas prokuratuur on töötanud. Näiteks ebaefektiivsus rahapesu teemadel ja ülim agarus teistel teemadel.

On teil oma kandidaat olemas?

Peaprokuröri kandidaadi esitamine on justiitsministri ülesanne. Ta peaks esitama kandidaadi, kes on kõigile osapooltele sobiv. Me ootame sellist kandidaati.

Kas olete mõne nime ise välja käinud, kellega võiks nendest asjadest rääkida?

Ei. Aga kui justiitsminister ei too sellist kandidaati, kes kõigile sobib, siis me teeme omapoolsed ettepanekud.

Millised ettepanekud need on?

Eks me sinna jõuame.

Teil on väga vähe aega. Kas võib juhtuda, et Eestil ei ole pärast 31. oktoobrit peaprokuröri?

Võib ka nii juhtuda.

Jüri Ratas: spekulatsioone pole mõtet õhku panna

Peaminister Jüri Ratas. Teil on nüüd väga vähe aega, et jõuda Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) erakonna juhtidega kokkuleppele, kes võiks olla Eesti järgmine peaprokurör. Kuidas see teil läheb?

Eks neid teemasid tuleb arutada.

Kas te arutasite?

Hetkel ei.

Kas teil on omapoolseid kandidaate pakkuda?

Eks kandidaat peab koguma valitsuse konsensuse ja konkreetse kandidaadiga peab välja tulema justiitsminister.

Kas on olemas variant, et nimetate koos Isamaa erakonna juhiga - hoolimata Mart Helme vastuseisust - peaprokuröriks Lavly Perlingu?

Valitsuses on kolm erakonda.

Ehk siis ei?

Valitsuses on kolm erakonda. See eeldab konsensust.

Kümme päeva on aega. Kui te nüüd konsensusele ei jõua, siis kas on reaalne, et Perling jätkab peaprokuröri kohusetäitjana?

Ma arvan, et spekulatsioone ei ole mõtet õhku panna. Tegemist on olulise ametikohaga ja see konsensus tuleb leida kandidaadiga, kellel on kolme erakonna toetus.

Kui reaalne on, et Eesti jätkab ilma peaprokurörita?

Eesti kindlasti saab peaprokuröri.

Kümne päeva jooksul?